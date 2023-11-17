美航母遠離以色列　續向西移動抵希臘

美國因應以巴衝突以至整體中東地區局勢，分別在東地中海及阿曼灣各部署一個航空母艦打擊群，同時在以色列南方的紅海派駐一個兩棲戰備群。根據最新的公開來源數據及衞星圖像，福特號航空母艦打擊群進一步駛離以色列。

以巴上月爆發新一輪衝突後，美國海軍航空母艦福特號與隨行艦艇在東地中海戒備，具體位置是塞浦路斯西南方海域。根據周四（16日）的飛機動態數據及衞星圖像，福特號航空母艦打擊群向西方移動至希臘克里特島南方海域。美國國防部未有公布福特號何時結束部署回國，不排除該航空母艦打擊群停靠地中海沿岸歐洲國家補給休整。

周四的衞星圖像亦顯示，美國海軍兩棲攻擊艦巴丹號及船塢登陸艦卡特‧霍爾號位於紅海北部海域，靠近埃及西奈半島。當天的衞星圖像也拍到美國海軍航空母艦艾森豪威爾號、神盾巡洋艦菲律賓海號及一艘神盾驅逐艦，在阿曼首都馬斯喀特北方96公里的阿曼灣海域巡航，外界持續關注它們會否通過霍爾木茲海峽進入波斯灣。

法國軍方周五（17日）宣布，護衞艦朗格多克號在印度洋西北部海域加入艾森豪威爾號航空母艦打擊群，這次合作展示兩軍之間存在高度信任，共同為地區安全作出貢獻。除了航空母艦艾森豪威爾號外，美國也在中東地區部署巡航導彈核潛艇佛羅里達號。