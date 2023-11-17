健力士世界紀錄日　華極限運動員再創佳績

起源於英國的健力士世界紀錄，周四（16日）迎來第19個「健力士世界紀錄日」（GWR Day），主題為「技能超群，所以挑戰」。來自全球的世界紀錄保持者在當天齊聚一堂，以專注和堅持的態度，再次創造多項新紀錄。

其中，來自湖南省郴州市、32歲男子周銣成功挑戰「連續做最多單腿後空翻轉體一周」，以連續11次後空翻創造了新世界紀錄，向世界展示中國高水準「極限特技」（Tricking）技巧。極限特技是一種運動，融合巴西戰舞、跆拳道、武術、體操等多種運動元素和技術技巧。

另外，44歲的英國特技車手斯威夫特（Paul Swift）當天以88厘米的成績刷新「用皮卡車單側車輪駛過最窄間隙」紀錄，將駕駛技術推向極限。儘管斯威夫特曾是7次賽車冠軍，並擁有30年特技駕駛經驗，他依然要花費數周準備挑戰，因為僅差幾毫米就可能失敗。

每年出版一次、記錄着全球各地世界紀錄的《健力士世界紀錄》主編格倫迪（Craig Glenday）表示，只有極少數人能擁有世界紀錄，但這正是當天的主題，即使十分困難，但無論如何都要嘗試。