【東方日報世界視線】北約要破除迷思　認清俄軍更優勝

德國軍事權威、退休將軍庫查特最近表示，由俄烏戰爭可以看出，俄軍的指揮和部隊有長年的正規訓練，以及不少實戰經驗，因而更優勝。相反，北約在戰爭爆發後，匆促短期訓練烏克蘭參軍民眾，根本欠缺全面戰鬥以及不同軍種配合的技術和能力，自然戰鬥意識低落，傷亡巨大。

北約及烏克蘭政府如今還奢望可引進新武器系統，特別是遠程大威力導彈，以打擊莫斯科和俄羅斯重要軍事據點。然而，這不但無法改變戰況，反而會使戰爭升級，忽略了目前失利的癥結，是烏軍已經消耗至走向崩潰，只有北約軍隊踏足烏克蘭才能挺下去，但北約成員國會有承擔巨大傷亡的意願和國民的支持嗎？會不惜將戰爭提升至核子戰爭嗎？

庫查特更批評西方在資訊戰方面，過分誇張宣傳俄軍的不濟事、軍心散漫、武器落後等，遮掩俄軍其實許多方面更為優勝，而且在戰爭中的進步能力非常大。相反，西方媒體刻意遮掩烏克蘭軍隊的嚴重貪污情況、倒賣武器軍火，以及收受賄賂協助行賄者逃避服兵役等。當然還有總統澤連斯基的冒進政策，與武裝部隊總司令扎盧日內強調的穩健政策互相矛盾，是日後可能出現政權轉變的導火線。

他同時指出，依賴美軍保衞歐洲其實並不可靠，目前美軍要4至6個月才能準備好戰鬥，無法應急。相反，他對德國年輕軍人有信心，認為德國因為有義務役，所以軍隊質素遠勝美軍，只是現政府盲目掏空軍火庫支持烏克蘭，導致應對突發狀況時，裝備及部署會出問題。過去德軍可在72小時內全部裝備好以策動應變，如今俄軍在戰爭磨練下，反而有更全面、更快捷及更優勝的策動應變能力。因此，德國及北約繼續拱火升級俄烏戰爭，是非常冒險的，北約應立即放棄追求戰勝的夢想。

事實上，俄烏戰爭只會令各方皆輸。首先俄羅斯不能用武力達致成功對抗北約擴張，反而使芬蘭和瑞典申請加入，而北約與俄羅斯更會減少互信、增加敵意。至於烏克蘭，也不可能以延長戰爭來達到收回每一寸領土，應要保護好每一個國民，難道為了收回本來就是多數俄裔生活的領土，不惜犧牲國民的生命？而美國也不可能得勝，俄烏戰爭使俄羅斯軍隊展現其強大及強悍，政治上俄羅斯更加靠攏中國和金磚國家，變得更有實力在政治和經濟上挑戰美國。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻