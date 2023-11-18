普京指批個別勢力搞排他性　致當今世界局勢緊張　

俄羅斯總統普京周五（17日）在出席聖彼得堡國際文化論壇全會並發表講話時表示，當今世界局勢緊張的主要原因之一，是個別勢力謀求搞排他性，包括文化排他性。

普京指，歷史經驗證明，文化多樣性是最大的財富，文化互動是穩定與和平發展的條件之一，而個別勢力謀求搞排他性，無視各國、各民族不同習俗和精神價值觀，試圖使所有人、所有事都按照他們自己的模式統一，他們認為自己的模式是最好的、最普世的。他指這種庸俗的全球化加上文化擴張，導致了文化的壓制和貧化，並使衝突的可能性成倍增加。

普京認為，有人試圖取消俄羅斯文化，這是不可能的，其政策本質上是反文化的，是新殖民主義和種族主義。雖然存在各種禁令和制裁，但藝術沒有國界，尤其是在當今技術飛速發展的時代。

普京表示，2024年俄羅斯將擔任金磚國家輪值主席國和獨聯體輪值主席國，俄方計劃在文化領域開展一系列活動。俄方期待與上海合作組織、東盟、非洲和拉丁美洲的主要區域組織加強人文合作。他強調，俄羅斯致力於與所有持和平、友好和相互尊重價值觀、願在文明和文化多樣性基礎上參與建設現代多極世界的國家展開密切合作。