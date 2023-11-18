張忠謀與拜登非正式互動　向布林肯表明冀區域和平

美國加州三藩市亞太經合組織（APEC）峰會台灣代表、台積電始創人張忠謀周五（17日）表示，在APEC峰會期間與美國總統拜登和國務卿布林肯有非正式互動，但沒有與中國國家主席習近平交談。

張忠謀表示，在APEC峰會期間與美國副總統賀錦麗交談，而他和布林肯對話時表達了台灣對區域和平的強烈期盼。張忠謀也指，已與日本首相岸田文雄會晤。他認為周三（15日）的中美元首會晤是很好的會議，雙方同意恢復軍事溝通，有助緩解中美緊張關係，或可加強台灣海峽穩定。對於美國限制先進芯片出口中國，張忠謀指支持措施，芯片是人工智能技術開發和尖端武器的關鍵，自由貿易在芯片領域幾乎已經死亡。他還稱，美國短期內不可能建立像台積電這樣的工廠。

日媒報道，岸田文雄與張忠謀會談約半小時。岸田文雄表達希望跟台灣在經濟及民間交流等廣泛領域深化合作，也強調台灣海峽和平與穩定、和平解決兩岸問題的重要性，日台需維持人員往來。岸田形容台灣是共享基本價值及與日本有緊密經濟關係的極為重要夥伴，張忠謀亦期待進一步強化台日關係。日台樂見包含半導體在內雙邊產業合作蓬勃發展，連結日漸深化，岸田支持並鼓勵台灣持續參與世界衞生組織、國際民用航空組織等國際組織，也鼓勵台日透過「全球合作暨訓練框架」共同貢獻國際社會。