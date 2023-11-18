上月北海道魚貝類出口　較去年同期銳減71%

日本函館海關周五（17日）公布轄區（北海道、青森、岩手、秋田）的10月貿易概況，顯示北海道魚貝類及其調製品出口較去年同期銳減71%，為29.4億（日圓，下同‧約1.53億港元），連續5個月同比下降。對華魚貝類出口歸零，函館海關認為主因與福島核污水排海，中國暫停進口日本水產有關。

北海道出口的魚貝類中，對華甲殼類和軟體動物出口額減少56.13億（約2.92億港元），其中包括扇貝等。函館海關轄區的魚貝類及其調製品出口減少，同比下降8%至522.8億（約27.2億港元）。原油進口減少導致入口額下降，同比減少33%至1,997.3億（約104億港元），兩項數據均連續4個月下降。北海道出口額減少11.3%至343.7億（約18億港元）。由於來自科威特的原油減少，入口額同比下跌29.2%至約1,516億（約79億港元）。

此外，日本東北地區北部對台灣的普通機械等出口下降，同比減少0.9%至179.1億（約10.3億港元），魚貝類及其調製品則銳減56.9%至1.31億（約700萬港元）。由於澳洲進口煤炭等減少，入口額同比急跌42.8%至481.23億（約25.1億港元）。