拜登競選團隊擬入駐TikTok　吸引年輕選民

美國近來以安全問題為由，多州政府對中國短片應用程式抖音海外版TikTok實施限制，包括禁止政府擁有設備上使用TikTok。惟美媒周五（17日）引述兩名知情人士稱，總統拜登的連任競選團隊私下一直考慮是否入駐TikTok，以爭取更多年輕選民支持。

報道指，大部分共和黨人因數據安全問題而不使用TikTok，但民主黨人對使用TikTok作宣傳用途則愈發持不同意見，數名曾表示有意競選明年總統大選的民主黨人亦已入駐TikTok，希望能吸引大選中關鍵的年輕選民群體，連拜登競選團隊也考慮加入。

有民調結果顯示，拜登需增加對30歲以下選民吸引力。有民調指拜登在6個關鍵州中，5州的支持率落後於競爭對手、前總統特朗普。而6州的18至19歲年齡層選民中，拜登與特朗普支持率持平，可見年輕選民對拜登成功競逐連任的重要性。拜登於2020年首次競選總統時，並未使用TikTok作宣傳平台，但現時愈來愈多美國人依賴它獲取政治內容，未知拜登是否會以此作為新的宣傳平台。