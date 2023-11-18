印度漢移民加拿大　靠板球重建與父關係

加拿大一名印度男子自小喜歡與父親一起看板球比賽，但因為工作關係，加上兩地相隔甚遠，逐漸與在印度的父親關係疏離。隨着2023年板球世界盃上月在印度拉開序幕，他特意請假一周觀看凌晨的板球比賽，並與父親及在美國的兄弟創建了一個聊天群組，在觀看比賽期間暢談板球，藉此重建與家人的關係。

37歲的瓦利亞（Karan Walia）在印度長大，原本對運動非常狂熱，尤其獨愛板球，但自從移民到加拿大後，因時差關係而難以觀看板球比賽。面對父親打電話聊起板球，瓦利亞最初以工作安排為由，直言不會關注板球世界盃，不料其後收到父親寄來的電子郵件，內容是父親正計劃出版的回憶錄手稿，讓他頓時回憶起童年而百感交集。他於是查閲世界盃賽程表，然後向老闆請假，獲得後者同意。

瓦利亞憶述，老闆在收到他的請假時發自內心地笑了，甚至要求他享受比賽，因為堅持觀看板球比賽對印度人的重要性，就像觀看曲棍球和籃球對加拿大人一樣重要。瓦利亞稱：「也許我對工作的認真程度超過了我所需要的程度。是的，也許生活不容易，但沒有熱情的生活又算甚麼呢？板球是我和父親共同擁有的熱情，我不想失去它。」