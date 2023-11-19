【東方日報世界視線】鴿派元老狠批美　俄烏戰爭釀悲劇

曾是美國政府及外交界知名和重量級人物的傅立民（Chas Freeman），最早被中國人認識，是1972年美國總統尼克遜訪華時擔任第一翻譯，後來擔任美國國務院處理台灣事務部門的副主任、美國駐沙特阿拉伯大使，1993至1994年任助理國防部長，他至今仍是對美國政治及外交有影響力的鴿派人物。

在最近的演講中，傅立民嚴厲批評美國及北約錯誤地策動俄烏戰爭，指摘自蘇聯解體後，美國不理俄羅斯多次抗議推展北約東擴，並支持烏克蘭加入北約，更阻止去年俄烏開戰後達成的臨時和平協議的實現。

其實，正正因為俄羅斯在開戰初期表現差勁及損傷嚴重，令拜登政府更加支持烏克蘭繼續打下去，傅立民認為這是「用盡方法使俄羅斯長時間經濟枯竭，以及削弱其軍事力量」，卻完全沒有提到保護烏克蘭的土地及人民，而更像是利用烏克蘭的勇氣來絆倒俄羅斯，這才是真正目的。美國軍政界更有不少人表示非常樂見美國利用烏克蘭，因為不必動用美軍就可達到目的。而俄羅斯人民大都感受到美國及北約對他們的威脅。

傅立民同時批評美國政府，居然比過去介入的越南、伊拉克、阿富汗、索馬里、利比亞、敍利亞及也門等戰爭，更變本加厲地表現出「沒有明確目標、沒有達成目標的計劃、沒有如何終結戰爭的觀念、不知以甚麼條件跟對方達成協議」。

最後，傅立民精闢地為俄烏戰爭的發展定調：勇氣及自以為正義不能決定勝利，只能靠更強大的軍力和火力；戰爭的勝利只能在戰場上獲得，不是透過經濟制裁、政治宣傳及美好期望；戰爭的勝負不是由誰對誰錯決定，只是看誰能更好地存活下來。

烏克蘭的人口、經濟及社會損失慘重，只有盡快達成和平才能再現生機。俄羅斯對烏克蘭這「兄弟民族」已不抱希望，戰爭使兩個民族仇恨加深，而烏克蘭的俄裔人民也不會回到《明斯克協議》，接受烏克蘭政府管治，這說明俄羅斯更有意願在烏擴展領土以收納俄裔人民。美國迫使俄羅斯投向中國及「全球南方」，更有力挑戰美元霸權。而戰爭嚴重打擊歐洲經濟，亦使歐洲傾向擺脫美國，爭取政治及防衞更大的自主。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻