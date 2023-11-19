情侶橫跨太平洋2.2萬公里　改變對生活看法

澳洲一對情侶2019年購買了一艘10米長的小船，在其後的4年半時間裏，兩人開始了一系列冒險活動，期間經歷過加拿大卑詩省的洶湧海浪，也到達過一些地球上最偏僻的島嶼，橫跨太平洋2.2萬公里。他們如今已返回澳洲昆士蘭省黃金海岸，在重新適應陸地上的生活之餘，也感嘆這段旅程改變了對生活的看法。

埃文斯（Saxon Evans）和奈特（Holly Knight）曾在加拿大卑詩省的偏遠漁村工作，期間自學航海技術。由於埃文斯厭倦了每天千篇一律的生活，便向伴侶提出穿越太平洋的計劃，獲得後者贊成。他們於是踏上旅程，每次航行3小時，在對方睡覺時交換班次，並在海上捕撈鮭魚和吞拿魚。

儘管沿途風景優美，兩人仍需面對各種挑戰，例如蒼蠅肆虐問題以及湍急水流等。奈特坦言，在航行時會感到不舒服，因為任何事情都可能發生，只能盡可能確保睡眠與進食。埃文斯形容今次旅程是是一次巨大的信念飛躍，也是一種完全不同的旅行方式，讓自己意識到生活其實不需要很多物質。他又指，讓自己印象深刻的是旅程中遇到的人，例如水手和一路上幫助過自己的民眾。

由於長期脫離現實生活，兩人對回到陸地充滿新鮮感，也給他們帶來了新的挑戰。埃文斯表示，這次冒險雖然改變了生活，但一切印象都變得模糊，如今就連去超市都會對琳琅滿目的商品感到驚訝。奈特則稱，當意識到在旅程中可以用這麼少的錢，擁有如此多的自由之後，再回去工作將變得非常困難。