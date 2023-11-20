尹錫悅：中俄朝步調一致　不符合南韓利益

南韓總統尹錫悅應英王查理斯三世邀請，周一（20日）起到英國進行國事訪問4天。尹錫悅在英媒《電訊報》專訪中表示，中國、俄羅斯和北韓的利益訴求互不相同，而中方與莫斯科和平壤步調一致，並不符合南韓利益。

尹錫悅在專訪中稱，北韓和俄羅斯明顯違反聯合國《憲章》、安理會決議以及其他國際準則，中方應該很清楚與朝俄合作對提升本國的國際聲望和地位並無助益。他說，在維護東亞及國際社會的自由、和平、繁榮方面，中國的作用至關重要。基於相互尊重、互利互惠的原則，發展健康成熟的韓中關係是南韓政府的一貫立場。

尹錫悅表示，北韓對俄方提供武器只會延長烏克蘭戰爭，造成更多人員傷亡。若俄方對朝方提供軍事技術援助作為回報，這將對南韓安全及地區和平構成威脅。他又表示，南韓與美、英、澳等國密切安全合作，是因為地區存在諸多安全隱患，包括烏克蘭戰爭、以色列戰爭、俄朝合作、南海緊張局勢等。

他指出，印太地區充斥了多種地緣政治風險，例如朝核威脅、台海和南海緊張局勢等。南韓政府一貫強調維護臺海和平穩定、基於規則樹立南海等域內海洋秩序的重要性。尹錫悅是查理斯三世今年5月加冕後正式邀請訪英的首位外國領導人。