中美仍可能浮現新問題　李顯龍籲保持密切聯繫

中美元首會晤已在美國三藩市落幕，雙方在部分議題上取得突破，包括恢復中美軍事溝通機制。新加坡總理李顯龍警惕指，這不意味事態只會愈變愈好，不可預料的事件仍可能發生，故呼籲雙方必須互相保持密切聯繫，才有更大機會讓事態保持平穩。

新加坡傳媒周日（19日）刊出李顯龍的訪問，被問及是否認為中美元首會晤是兩國關係轉捩點時，他強調不認為中美關係有快速化解的方法，兩國在觀點、看法、利益以及理念上都存在深刻差異，形容這是一場為了影響力、為了陽光下和世界上的一席之地而進行的較勁。他認為中美確需合作，因很多問題沒中美共同參與是沒法解決，故雙方需要對話以便管理分歧，在需要合作的地方合作，中美元首會晤朝這方向邁出了重要一步。

但李顯龍指出，中美之間仍會有一些課題浮現，明年在美國以及在亞洲都將舉行選舉，各種熱點也可能有新發展。他認為，即使見了面、達成了諒解，之後還會發生其他事，一件事又會引發另一件事，就會面臨新局面，得處理新問題。他又指，新加坡將繼續依賴自由貿易、多邊主義、與可以合作的其他國家合作，包括中美，為自己謀出路。