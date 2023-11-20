美軍包機半月來密密抵台　運送單兵裝備及機槍

台媒周一（20日）報道指，美國向台灣提供的無償軍援陸續推進，近半個月透過南韓烏山美軍基地、英國伯明翰轉機赴台的美軍包機飛抵桃園國際機場，最新一波軍援品包括能用於「城鎮戰」的8萬套美軍現役單兵裝備，以及1,000台M240B型排用機槍。台防長邱國正回應稱，軍事裝備也是台美交流項目之一，但不便透露裝備項目、數量及品名。

據報道，自今年8月起陸續有美軍包機在深夜抵台，運來肩射式刺針防空導彈等軍備，本月初亦有包機連日在日間飛抵桃園國際機場，直至周日仍有包機運送美方軍援抵台，交由台國防部接裝分配。有傳美國在台協會（AIT）特別要求美軍包機，在桃園機場卸貨時要改到隱密場所。另有民眾周日發現，台空軍愛國者三型導彈車及勤務車隊在桃園機場整裝，準備空運回美國。台軍指這次是到美國進行重鑑測作業，因很多關鍵力量在美國境外都沒釋出。

台國防部周一公布，周日上午6時起24小時內，偵獲解放軍軍機21架次、軍艦7艘次持續在台海周邊活動，其中蘇30、殲10戰機及運9通信對抗機共9架次軍機，逾越海峽中線及其延伸線進入台西南空域。此外上周六（18日）台灣北部空域出現疑似間諜氣球干擾，引發台空域警戒。台國防部回應指，初步判斷為氣象科研用的空飄氣球。