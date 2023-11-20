英核潛艇險釀海難　故障致探危險深度

英媒周日（19日）報道，一艘英國皇家海軍核潛艇出現故障，導致核潛艇下潛至危險深度，幾乎引發皇家海軍第二次世界大戰以來最嚴重事故。當局啟動緊急安全調查，內部人士堅稱事件沒有中斷英國的核威懾力量。皇家海軍拒絕評論，表明旗下潛艇將繼續部署全球各地，保護英國利益。

消息人士透露，一艘載有140名船員、搭載三叉戟二型潛射彈道導彈的先鋒級戰略核潛艇準備在大西洋執行巡航任務時，船上顯示深度的刻度盤停止運作。指揮官以為核潛艇已處於水平狀態，但實際上仍在下潛。潛艇後方的工程師從另一個深度測量儀發現，潛艇已下潛至危險區域，於是拉響警報。

出於安全考慮，報道沒有公開事發日期、核潛艇名稱和下潛深度。消息人士補充，核潛艇技術上當時仍處於可工作深度，但若它必須潛至該深度，全體船員都需進入作戰崗位，但這並未發生。若核潛艇真的繼續下潛，結果將毋庸置疑。海軍消息人士認為，事件表明安全系統有效，即使系統失靈，也可依靠另一系統。

英國先鋒級戰略核潛艇由先鋒號、勝利號、警惕號、復仇號組成，每艘搭載配備核彈頭的三叉戟二型潛射彈道導彈，自1969年以來保持任何時候至少其中一艘出海巡航，準備隨時接收命令發射核導彈。由於勝利號正於德文港海軍基地接受重大改裝，而先鋒號正進行維修後海試，目前只有警惕號和復仇號正在執行任務。