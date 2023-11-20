美國會議員去信官員　憂台灣兩項F16計劃延誤

美國20名共和黨眾議員上周五（17日）去信空軍部長肯德爾，指美國對台灣出售F16V戰機及協助升級F16A/B，面臨高風險的交付延誤，敦促美國國防部兌現對台灣軍事援助的承諾。

眾議院軍事委員會副主席威特曼（Rob Wittman）為首的眾議員，在信中讚賞拜登政府為加快交付所做的努力，但擔心過去在完成F16生產和轉讓方面遇到的困難可能持續下去。在美國對烏克蘭、以色列及台灣的軍事承諾不易兼顧下，是否超出華盛頓同時處理多個衝突的能力，加劇美國國會的擔憂。威特曼表示，隨著世界各地區域安全問題的擴大，需集中精力兌現向台灣承諾的軍事援助，強調不能對最親密的朋友過度承諾，但兌現太少。

威特曼等人要求肯達爾在12月18日前提供一份報告，詳細說明台灣141架F16A/B升級進度，以及洛歇馬丁公司66架F16V交付狀況。信中指出，由於缺乏關鍵零件，改造計畫已延後近3年。另外，由於原始設備製造商未預料到軟件研發複雜程度，F16V交付推遲超過15個月。美國從2019年批准的多項對台軍售積壓143億美元（約1,115億港元），兩項F16計劃佔127億美元（約991億港元）。美國國防部國防安全合作局、洛歇馬丁均拒絕置評。