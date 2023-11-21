歐盟警告上周五全球氣溫　比工業革命前高攝氏2度

根據歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局副主任勃吉斯（Samantha Burgess）在社交網分享的初步數據，上周五（17日）全球平均氣溫比工業革命前水準高了攝氏2.06度。

有指這個關鍵數字只是暫時被突破，並不意味世界永久進入升溫攝氏2度的狀態，但卻代表全球正步向在某種情況下，氣候危機將無法逆轉的長期局面。她在貼文中寫道：「我們的最佳估計是這是全球氣溫首次超過1850至1900年，即工業革命以前水準攝氏2度以上，來到攝氏2.06度。

勃吉斯在貼文中指，上周五全球均溫比1991至2020年水準高攝氏1.17度，創下11月最熱一天的紀錄。聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）即將於11月30日至12月12日在杜拜登場。各國將盤點2015年《巴黎協定》承諾遏止全球氣溫比工業革命前升溫攝氏2度的進展，雄心勃勃地希望能限制在攝氏1.5度。

勃吉斯指，地球一日的升溫超過攝氏2度並不代表巴黎氣候協定被打破，但凸顯正接近國際間達成共識的上限，可預期未來幾個月和幾年升溫高於工業革命前水準攝氏1.5度和2度天數的頻率增加。