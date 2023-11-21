拜登特赦感恩節火雞　失言混淆樂壇天后

美國總統拜登周一（20日）按照感恩節傳統在白宮「赦免」兩隻火雞，期間再度失言，誤把美國流行樂壇天后Taylor Swift，稱作另一名天后Britney Spears。由於同日是拜登81歲生日，外界再度關注拜登能否勝任總統職務。

獲赦免的兩隻火雞名為「自由」及「貝爾」，拜登指兩隻火雞必須克服重重困難和競爭，牠們必須努力工作，表現出耐心，並願意長途跋涉超過1,000英里。他說，「這比獲得一張（Beyonce）文藝復興世界巡迴演唱會，或布蘭妮（Britney Spears）巡迴演唱會的門票還難。她倒下了，巴西現在有點熱」。

拜登在同一講話中還以自己的年齡開玩笑，他說：「你們很多人都知道，踏入60歲是很難的。今天是（赦免火雞）事件的76周年紀念，我想讓你們知道，我當年並不在場，我太年輕了，無法彌補」。

另一邊廂，拜登來年總統選舉主要對手、前總統特朗普周一公開來自醫生阿隆瓦爾德（Bruce Aronwald）的信函，信中稱特朗普健康狀況非常好，認知檢查結果非常出色，並透過改善飲食和持續日常體育鍛煉減輕體重。不過信函未有交代檢查詳細情況。