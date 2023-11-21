應對以巴衝突　美航母再延長駐地中海

為了防止以巴衝突升級至地區戰爭，美國海軍福特號航空母艦打擊群上月中收到延長部署的命令，持續在東地中海戒備。美國傳媒周一（20日）引述國防部官員指，國防部長奧斯汀已經下令航空母艦福特號與隨行艦艇，第二度延長部署。

美國海軍研究所新聞網站報道，奧斯汀上周已經批准福特號航空母艦打擊群延長部署。根據公開來源的衞星圖像，福特號與隨行艦艇上周五（17日）位於意大利及希臘之間的愛奧尼亞海，周一已經向東航行抵達希臘克里特島以南的海域。福特號航空母艦打擊群今年5月從美國東岸啟航，上月17日首度延長部署，至今已經部署超過200天。

福特號原本接替另一航空母艦喬治布殊號，部署地中海應對俄羅斯入侵烏克蘭後的歐洲安全局勢，作為美國及北約威懾俄羅斯的措施。惟巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上月大規模突襲以色列後，五角大樓立即下令福特號在塞浦路斯附近海域候命。

美國也因應中東地區局勢派遣航空母艦艾森豪威爾號，它原本接替福特號在地中海部署，但本月初在東地中海與該艦短暫聯合行動後，收到新命令改赴負責中東地區軍事行動的中央司令部轄區，向南穿越埃及蘇彝士運河進入紅海。上周六（18日）拍攝的衞星圖像顯示，艾森豪威爾號航空母艦打擊群位於阿曼東部海岸對出的北阿拉伯海。