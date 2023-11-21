20歲獨臂女生不言棄　終圓大學籃球夢

籃球是一項需要雙手靈活運用的運動，美國維珍尼亞州斯塔福德一名天生只有一隻手臂的20歲女大學生，卻仍懷有籃球夢想。儘管被高中籃球隊除名，她並不認為這是自己籃球生涯的終結，反而將自己的影片發送給其他東海岸的教練，最終獲得北卡羅萊納州沃倫威爾遜學院女子籃球隊教練的賞識。如今她已加入球隊擔任後衞，並希望自己的精神能夠為相同遭遇的人士帶來追夢動力。

由於特殊殘疾身份，西納曼丹尼爾（Baileigh Sinaman-Daniel）在實現籃球夢的過程中難免遭遇很多挫折，例如在高中打球時經常被他人罵，至3年前被高中籃球隊除名。她事後用自己保存的錄像，製作了一則展示自己優點的3分鐘影片，將其發給盡可能多的教練。沃倫威爾遜學院女子籃球隊的體育總監兼主教練馬丁戴維斯（Robin Martin-Davis）其後注意到了西納曼丹尼爾，並邀請後者參加學校的訓練營。

西納曼丹尼爾表示，在發送影片後，很多教練確實拒絕了她，但在所有的「不」中，她一直試圖告訴自己，至少會有一位教練可能會說「是」。她形容馬丁戴維斯是她的第二位母親，也促使她繼續打籃球。她稱：「我只是想讓人們明白，你真的應該把賭注押在自己身上，即使你覺得這個世界上沒有人真正支持你，根本不要聽別人說甚麼，因為如果我聽了，我想我就不會在這裏了。」

談及愛徒的表現時，馬丁戴維斯介紹，西納曼丹尼爾在球場上非常努力且永遠不會放棄，防守也非常出色，又形容對方的活力和微笑極具感染力，為團隊注入了巨大的力量。馬丁戴維斯稱，人們認為很多東西是理所當然的，但當看着西納曼丹尼爾時，會發現沒有任何空間抱怨，尤其對女性來說，大學籃球並不容易，而西納曼丹尼爾正在做着與普通球員同樣的事。