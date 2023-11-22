【東方日報世界視線】美保守派保霸權　出全力打壓中國

美國政治保守派對中國有其一套構想及應對策略，認為中國重視國家安全，因此想控制亞洲，就如美國控制美洲大陸及控制歐洲。美國不願見到地區霸權出現，逐漸可挑戰美國，歷史上美國打敗德帝國、日帝國、納粹德國及蘇聯。美國不願見到中國有足夠實力，在全世界作軍事實力展示和支配小國。目前中、美已有國家安全問題上的異見、競爭及對峙動作，戰爭趨勢及機會也會增大，美國依賴高科技及軍事優勢打壓中國。

冷戰期間，美國最大的恐懼是歐洲出現戰爭，但危機卻於1962年在古巴出現。如今台海危機是重要的挑戰，不過台海若有戰爭，規模跟在歐洲大陸不同，也不容易升級至中美核戰。美國保守派認為，中國實際上大有可能威脅美國，因此要盡力遏止中國成為美國的挑戰者，雖然不會主動挑釁中國，但要盡力像圍堵前蘇聯一樣，圍堵中國。

美國保守派亦認為，若北京以武力收回台灣，美國會維護台灣，否則將動搖它和其他盟友的聯盟結構；雖然美台沒有盟約，但仍會破壞美國與日本、南韓、菲律賓、澳洲之盟友關係，以及令美國政府失去公信力。

此外，戰略上最有效把中國海、空軍封鎖在第一島鏈的方法，就是繼續控制台灣，防止中國軍事力量東向投射到更遠的太平洋。拜登就曾4次提到會防禦北京武力攻台，雖然國務院4次出來解釋，但相信這只是策略，暗中其實是向北京示意美國會軍事介入，而中國領導層相信亦會了解及有所顧忌。這種「模糊策略」有其阻嚇性，可降低發生戰爭的機會。

至於美國是否有能力軍事介入北京武力攻台，美國保守派認為，美國在日本、南韓及菲律賓的軍事部署已經存在，也具有實力，相信北京收復台灣要打兩棲戰是極大考驗，加上解放軍自1979年以來從未有戰爭經驗，收復台灣會非常困難。而保守派相信日本會作出支援，因為日本比美國更擔心台灣被北京收復。

不過，美國保守派仍然支持中美兩國元首多接觸溝通，特別是共同承諾軍方溝通交流以防在南海出現擦槍走火。今次「習拜會」可以緩和兩國關係，而中國經濟發展遇到困難，以及美國面對俄烏、以巴戰爭困局，均需要中美更多的協調。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻