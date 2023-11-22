基地遇短程導彈襲擊　美炸伊拉克親伊朗民兵設施

美國中央司令部於當地周三（22日）早上派出戰機對伊拉克兩處親伊朗民兵據點實施精確打擊，報復相關武裝組織利用短程彈道導彈，攻擊以美國為首的聯軍駐伊拉克部隊。這是以巴上月7日開戰以來，美軍首次攻擊伊拉克的親伊朗民兵設施，反擊當地美軍遇襲。

知情美國官員透露，武裝分子早前向伊拉克西部的美軍阿薩德空軍基地發射2枚短程彈道導彈，造成8名美軍人員受傷，這是10月中旬以來駐中東美軍首次遇到彈道導彈襲擊，美方視之為局勢升級。美軍於是空襲伊拉克真主黨旅設於巴格達以南、接近安巴爾省的一個指揮和控制點，以及一個用於攻擊駐伊拉克和敍利亞美軍的行動中心，真主黨旅成員在空襲期間身處上述設施，相信有武裝分子身亡。

此前，一架美軍AC-130武裝直升機周二發現一群武裝分子向伊拉克西部的美軍發射短程彈道導彈，直升機機組人員跟蹤襲擊者並進行反擊，殺死其中幾人。

五角大樓發言人辛格表示，自10月17日以來，已發生66宗針對美軍駐伊拉克和敍利亞的襲擊，分別是伊拉克32宗、敍利亞34宗。一名美國官員指，美國不尋求衝突，也無意捲入進一步的敵對行動，但獲伊朗支持的針對美軍襲擊是不可接受，必須停止。美方會繼續向伊朗發出訊息，要求他們對這些行為負責，他們的領導人必須採取行動限制伊朗指揮、訓練和裝備的團體之活動，美方必要時將毫不猶豫地採取進一步措施來保護美國人民。