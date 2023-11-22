美媒：加薩周四起停火　3名美國人將獲釋

以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周三（22日）達成臨時停火協議，但沒有公布執行細節。美國記者引述消息指，以色列和哈馬斯將於當地周四（23日）起在加薩地帶停火，停火協議生效後，卡塔爾會負責營運一個行動室，聯繫以色列、哈馬斯、紅十字會和美國，確保協議條款獲履行。

協議列明哈馬斯同意釋放50名19歲以下婦女和兒童，美國官員透露獲釋人質將包括3名美國公民，其中一人是3歲女童。目前仍有10名美國人失蹤，拜登政府決心讓他們全部安全獲救。另外，協議是由卡達爾和埃及斡旋，知情人士指卡塔爾早前向美國和以色列表明哈馬斯劫持人質的行為令人髮指，應該無條件釋放所有人。卡塔爾要求成立一個小組來秘密處理釋放協議，美國國家安全顧問沙利文於是指示美方官員處理。

美國官員形容經過數周的密集談判後，協議是重大突破，希望不只哈馬斯扣押的人質獲救，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）等組織亦會釋放人質。美方認為，停火可能會緩和以色列國防軍和黎巴嫩真主黨在加薩北部接近黎巴嫩地區的敵對行動。

以色列傳媒指，240名人質當中，有約40人是以色列孩童，年齡介乎10個月大至17歲。