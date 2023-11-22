以軍完成包圍哈馬斯根據地　準備下階段戰鬥

以色列國防軍周二（21日）更新戰況，地面部隊已完成包圍巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯在加薩北部的根據地賈巴利亞，準備發動下一階段戰鬥。同日，以軍空襲逾250個武裝組織目標，包括3個有哈馬斯分子匿藏的地道，以及多個火箭彈發射點。

包圍賈巴利亞的戰鬥由第162師主導，國防軍指他們首先用重型火炮和空襲襲擊賈巴利亞，為戰鬥做好準備。第401裝甲旅和納哈爾步兵旅則在該市郊區與哈馬斯分子交戰，以軍發現並摧毀多個火箭彈發射器，以及多條地道。在賈巴利亞北部，第551預備役旅和其他特種部隊試圖開闢一條機動路線，期間殺死多名哈馬斯成員，繳獲武器及摧毀地道。另外，以色列上周聲稱在加薩希法醫院地下發現哈馬斯地道，以軍周二公開2張相片指士兵爆破了地道盡頭的防爆門，一張顯示敞開的門，另一張顯示地道內部。

以色列傳媒報道，以軍預期把地面攻勢擴大到加薩南部，但無計劃允許巴勒斯坦人返回加薩北部，而是把平民引導到南部遠離預期地面攻擊的地區，以減少平民傷亡，民眾或能在南部流動，但不能向北移動。