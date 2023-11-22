泰街頭湧現毀容殘障中國乞丐　疑受人販子操控

泰國警方近日在首都曼谷發現並抓獲多名中國籍乞丐，他們的特徵相似，大多有肢體殘缺，臉上有被燙傷或嚴重毀容的情況，甚至有人穿上校服博取同情。泰方懷疑此事極可能涉及人口販賣，強調將追查到底。

中國籍乞丐湧現的情況在泰國社交平台引起熱論，這些乞丐臉上和手腳出現被鏹水腐蝕的嚴重傷口，有些人沒有手指甚至手腳，當地民眾擔心他們受到人販子不人道對待，蓄意毀容後被迫到街頭行乞。有網紅到地鐵站接觸到一行7人的乞丐團夥，他們年齡介乎35至40歲，每天在鬧區乞討6小時可賺取約1萬泰銖（約2,216港元），每月收入可達200萬泰銖（約44萬港元）。

泰國警方截至周二（21日）拘捕了6名乞丐，有身穿泰國學生校服的女乞丐一度逃入商場洗手間，其身上有多張鈔票和大量硬幣。這些乞丐被帶返警署後，有開豪車的中文傳譯人員手持他們的護照前來要求放人，並稱願意給予警察每人1萬泰銖的「放人費用」，但警方拒絕。警方表示要調查他們是否被拐賣，以及上述交錢要人的可疑行為。

據調查，乞丐和傳譯人員並非同時入境，但相信互相認識，部分乞丐住在街區，一些則住在旅館。這些乞丐表示自願行乞，又稱一直在旅行，直到花光錢為止。其中一人更試圖透過申請入讀當地大學，將旅遊簽證轉換為學生簽證。善方起初認為，事件可能牽涉一些當地人，將對提供住處給這些乞丐的人採取行動。