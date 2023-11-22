金正恩視察航天指揮所　檢視關島美軍基地衞星相

北韓周二（21日）深夜發射軍事偵察衞星後，領袖金正恩周三（22日）早上到訪北韓國家航空航天技術總局平壤綜合管制所，了解進入軌道的偵察衞星萬里鏡1號運作及微調情況，以及按地面指令對特定地區進行航空航天拍照的情況。金正恩檢視了管制所於上午9時21分，收到的萬里鏡1號在關島上空拍攝的安德森空軍基地和阿普拉港等美軍主要軍事基地區域圖片。

金正恩於當地周三早上10時到國家航空航天技術總局平壤綜合管制所，官員匯報指萬里鏡1號將經過7至10天微調，12月1日起正式開始執行偵察任務。金正恩稱，北韓靠自己的力量和技術發展並最終擁有航空航天偵察能力，無論對於發展北韓武裝力量還是應付新的地區軍事形勢來說，都是重大事件，他高度評價宇宙科研部門的科學家為強軍現代化建設所作的貢獻。

期間，金正恩檢視了當日上午收到關島美軍基地衞星相，直指北韓武裝力量把俯瞰萬里的「眼睛」和打擊萬里的強大「拳頭」一同掌握在自己手裏，強調在提高北韓軍事打擊手段的有效性及自我防衞方面，都迫切需要運用更多偵察衞星。金正恩還說，美國周二和周三連續兩天向南韓地區派遣航母卡爾文森號和核潛艇聖菲號，把南韓變成美國侵略兵力的前方基地、核武庫，要關注此事。他重申，需發射更多偵察衞星，統合而實用地運用它們為北韓武裝力量充分提供敵人的有價值即時情報，進一步提高應對態勢。

此外，金正恩批准了國家航空航天技術總局計劃向勞動黨第八屆中央委員會第九次全體會議提交的「對南韓及太平洋周邊地區當前航空航天偵察能力營造計劃」的建議，並指出會在八屆九中全會上審議並決定2024年度偵察衞星發射計劃。

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