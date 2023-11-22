美菲南海聯合海空巡邏　華警告不得損害領土主權

菲律賓總統小馬可斯周二（21日）宣布，菲律賓武裝部隊和美國印太司令部當日起在南海進行聯合海上和空中巡邏，持續至周四（23日）結束。

小馬可斯表示，這項重大舉措證明美菲致力於加強兩國軍隊在海空巡邏的互通性，菲方目標是透過合作努力加強區域安全，與美國建立無縫夥伴關係，維護美菲共同利益。菲律賓空軍周三指，海空聯合巡邏範圍由巴丹群島至西菲律賓海，菲方派出3艦海軍軍艦、2架FA-50戰機、1架A-29超級巨嘴鳥攻擊機參加，美軍則派出1艘瀕海戰鬥艦和1架P8A海上巡邏機。

中國外交部發言人毛寧周三（22日）指中方已向美菲表明立場，美菲聯合巡邏不得損害中國的領土主權和海洋權益。此前，中國海事局網站周二公布解放軍周三及周四在南海進行軍事訓練，期間船隻禁止駛入相關區域。

另外，菲律賓近月前往南海仁愛礁的坐灘軍艦馬德雷山號執行補給任務，屢與中國海警船發生摩擦。菲律賓於1999年故意把馬德雷山號擱淺仁愛礁，作為南海主權聲索手段之一，由於該艦已有數十年歷史，若不維修最終將沉沒。一名菲律賓高官向日媒透露，美菲已開始非正式討論，研究馬德雷山號的結構，以制訂維修計劃。其中一個討論項目是馬德雷山在不維修的情況下，還能在仁愛礁坐灘多久，設定時間表對美菲有多少時間行動是至關重要。菲方官員指，美國可負責物資運輸、維修期間的安全工作，雙方未商討細節。一名美國高級國防官員拒絕評論事件，但表示完全支持菲方維修馬德雷山號，美國願意應菲方要求提供協助。