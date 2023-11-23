日本公明黨黨魁訪華　中方未允解除日本水產品禁令

中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇周三（22日），在北京會見日本公明黨黨魁山口那津男率領的代表團，日本傳媒報道，山口要求中方取消因福島核污水排海而暫停進口日本水產品的措施，蔡奇回應指中方重視國民健康，顯示雙方就此事仍存在分歧。

報道又指，蔡奇對早日重啟2018年以後中斷的「日中執政黨交流機制」表示期待，山口對此表示歡迎。山口提議中方出借大熊貓給在三一一大地震中受災的仙台市，蔡奇回應稱大熊貓發揮了培養友情的重要作用｜將積極考慮。山口亦談及日本人在華被拘的事宜，認為「缺乏透明度」，又對北韓發射軍事偵察衛星表示關切，亦要求中方協助解決北韓綁架日本人的問題。山口亦遞交了日本首相岸田文雄寫給中國領導人的親筆信，亦與中共中央對外聯絡部部長劉建超舉行了會談。

中國官媒則引述蔡奇表示，中日兩國領導人日前舉行會談，再次確認全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位，為中日雙方指明努力方向；兩國執政黨要落實好兩國領導人達成的重要共識，準確把握對方的發展及戰略意圖，推動塑造積極友善的相互認知，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。蔡奇亦就歷史、台灣、福島核污染水排海等問題，闡明中方立場。山口那津男則表示，公明黨願積極推動兩國各領域交流合作，發揮執政黨交流機制作用，妥處分歧，解決困難，推動日中關系改善發展。