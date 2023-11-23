尼亞加拉大瀑布彩虹橋汽車爆炸疑為企圖恐襲　至少兩死一傷

一輛汽車周三（22日）在連接美國和加拿大的尼亞加拉大瀑布彩虹橋（Rainbow Bridge）上發生爆炸，包括該橋在內的4個美加過境回岸已經關閉。美國聯邦調查局（FBI）正調查事件。有美媒引述消息指，事件疑為企圖恐襲，車上兩人死亡，另有一個美國邊境人員受傷。

事發之後，彩虹橋在早上約11時50分關閉。尼亞加拉瀑布市長辦公室指，涉事汽車在跨境進入美國邊境之後發生爆炸。綜合美媒消息，有閉路電視影片顯示，車輛最初停在一個安全檢查站，它之後被指示駛到一個二級安全檢查站，此時車輛加速，並撞入該二級安檢地點，有指該車輛試圖撞入邊境人員大樓。目前尚不清楚是甚麼原因引致該車輛被截查，爆炸原因還不清楚，不過，有消息人士指，調查人員在現場發現了一個疑似行李箱或公事包，作為預防措施，人員將它視為可能的爆炸裝置，拆彈小組正在處理，亦有指事發現場發現了爆炸品。事件中的傷者是一名27歲男性，他背部疼痛及有輕微割傷，情況不嚴重，送院治理。

紐約州州長胡楚表示，她正在密切關注事態發展，又稱她已指示紐約州警方與FBI的聯合恐怖主義特別工作組合作，監控紐約的所有入境點。FBI則在聲明中指正與執法部門調查事件，並稱由於「情況不穩」，未有透露更多情況。一名白宮官員表示，白宮也正在關注事態發展。加拿大總理杜魯多亦表示非常嚴肅對待並正跟進此事。