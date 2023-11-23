【東方日報世界視線】美國約制以色列　以巴戰未必可解

中東的形勢變幻莫測，以色列、巴勒斯坦、約旦、埃及、美國五國會議之後，似乎是可借東地中海的天然氣開發的因素把以巴約埃（還可加上黎巴嫩等）連成經濟相互依賴的體制，以經濟促成政治和解。但以色列極右政權被猶太復國主義勢力騎劫，反對和解，借在西岸佔領區製造屠殺，致巴勒斯坦不能不退出協議。而哈馬斯10月7日的突襲更從根本上取消了政治和解的機會。以色列極右政權便以此作為藉口來消滅加薩的巴勒斯坦人聚居點，進一步推行原巴勒斯坦地區的猶太人化計劃。從政治和解在望到以巴在加薩之戰，且有向外溢擴大之勢，只不過是幾個月的時間，也同時顯示出猶太復國主義是中東和解的最大障礙，亦是以巴矛盾不可解的關鍵因素。

美國是以色列的最大政治支持者，沒有美國，以色列難以生存。可是美國沒辦法約制以色列。在以巴衝突裏，歷次都是被動，今次亦然。然而美國不會犧牲美國的利益。在以色列與美國利益正面衝突時，美國仍可以把衝突控制，最後還是把以色列納入美國的區域大戰略之中，但不會傷害以色列在衝突中用武力獲取的利益與土地。今次情況相信仍不例外。

一是美國施壓使以色列修改（或僅暫時收斂）其狂妄與全世界對抗的行為態度，在停戰釋放人質上讓步。可是並沒有制止以色列在加薩、西岸佔領區的侵佔攻擊行動。

二是與此同時，美國在中東集中強大武力（包括在航母、戰機增派以外的秘密軍隊進駐）威嚇伊朗，阻止伊朗介入哈馬斯等的戰鬥，避免以色列與伊朗直接作戰，也可以此防止以色列極右政權，借機攻擊伊朗，把戰爭擴大。以色列極右政權一直企圖先發制人地襲擊伊朗，只是因美國勸阻才沒進行。加薩戰爭中，以色列亦連番空襲敍利亞，便是其先發制人戰略的體現。

美國不介意以色列再次把阿拉伯和伊斯蘭教軍隊打敗，擴張其在中東的領土和勢力。因為始終兩國的關係比美國在北約中與盟國的關係更為緊密和特殊。若以色列勝，美國可乘勢脅迫海灣諸國和埃及跟從其區域戰略，破壞沙特阿拉伯與伊朗的和解，以及中俄的介入。美國要求以軍迅速取勝，低調進行種族滅絕，避免國際強烈反應，不使禍及美國。但是，以軍可速勝嗎？

研究所所長 陳文鴻