以色列突稱不會在周五之前交換人質和停火

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周三（22日）宣布達成一項人質換囚犯及臨時停火的協議，當地時間周四（23日）上午10時（香港時間周四下午4時）生效。不過以色列國家安全委員會周四凌晨突然發聲明，表示釋放人質的程序「不會在周五（24日）之前開始」，並沒有解釋原因，而以方官員亦告訴美媒，臨時停火也會推遲到周五。

此前有消息指，首批10名被扣在加薩地帶的人質將會在周四停火生效的時間就獲釋，同日下午或會有50名在以色列被囚巴勒斯坦人被釋放。根據協議，首階段會有共50名人質及150在囚的巴人，在停火的4天內獲釋。據報以方已經收到將會在首天獲釋的10名人質名單，美方正在核實有否包括3名美籍人質在內。而巴勒斯坦和以色列官員目前也已公布了300名或會獲釋的在囚巴人名單，他們都是婦孺。

有報道引述消息講述換囚的程序。在每次換囚之前一晚，以色列和哈馬斯都會向紅十字會提供被釋放的人質和囚犯名單。而人質會移交給紅十字會，由該會帶到指定的邊境點，由受過特別訓練的以兵核實身份及接走，之後送回以色列。相信首階段獲釋的50名人質中，大多數會經拉法口岸離開加薩去到埃及。釋放巴人囚犯的詳情則未清楚，但有指第一天獲釋的巴人會在約旦河西岸的貝圖尼亞（Beitunia）檢查站放回。消息人士又稱，人質釋放的前兩天將被視為「測試期」，以確保有關過程可行，而到了第3天，就會討論是否繼續第二階段，即再交換多50名人質和150名巴人囚犯。

教宗方濟各周三在梵蒂岡，先後閉門會晤在今場以巴衝突中被挾持的以色列人質家屬，以及被殺巴人的家屬。他事後在聖伯多祿廣場呼籲信眾為和平祈禱，並祈求天主幫助以色列和巴勒斯坦人民解決問題。