反回教極右政黨贏大選　「荷蘭特朗普」有望拜相

荷蘭周三（22日）舉行大選，有「荷蘭特朗普」之稱的反回教極右自由黨黨魁維爾德斯（Geert Wilders）在出口民調領先，預料該黨可取國會150個議席中的35席，成為最大黨，荷蘭可能出現一個反移民路線強硬的右翼聯盟。

60歲的維爾德斯的反回教立場鮮明，揚言要禁止清真寺、《可蘭經》、回教學校，不准民眾在政府大樓內佩戴回教頭巾，同時不會接收任何難民。他亦是疑歐派，主張舉行公投決定荷蘭是否脫歐，並曾聲言停止向烏克蘭提供軍事援助。出口民調顯示，自由黨取得的議席料較上屆翻倍，但目前未知維爾德斯能否獲得足夠支持籌組執政聯盟。維爾德斯發表勝利演說時向所有政黨喊話，直指選舉已結束，選民已發聲，各黨派需尋求共識，自由黨贏得35席，不能再被無視，堅信可以達成協議。

現任首相呂特因執政聯盟內部未能就移民政策達成一致，今年7月宣布聯合政府集體辭職，觸發大選。今次將是荷蘭13年來首次換首相，分析相信籌組聯盟談判或比上屆2021年大選更漫長和複雜，當時4個聯盟政黨花破紀錄的271天達成協議。由自由黨主導的執政聯盟將影響荷蘭的移民和氣候政策，以及與歐洲國家的關係。