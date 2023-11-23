南韓指俄助朝射間謀衞星　解像度有限

北韓周二（21日）成功發射軍事偵察衞星萬里鏡1號，南韓國家情報院周四（23日）認為俄羅斯有向北韓提供幫助，促成衞星發射成功，惟估計萬里鏡1號不具備亞米級解像度，偵察能力有限。

國情院向南韓國會情報委員會確認，北韓軍事偵察衞星成功發射並進入軌道，代表北韓今年兩度試射間諜衞星失敗後，最終取得成功。會上更披露，朝俄元首今年9月會晤後，北韓向俄羅斯提供兩度試射失敗的運載火箭圖紙和數據，俄方協助分析。

另外，國情院分析北韓今年第2次試射失敗的衞星殘骸，認為不備亞米級解像度。亞米級意指米以下分辨率，測量精度可以精確到分米、厘米甚至是毫米。國情院續指，考慮到研發新衞星速度一般需時3年，除非北韓發布萬里鏡1號拍攝關島時的影片，否則無法確定衞星偵察能力。對於北韓的固體燃料引擎技術進展，國情院指北韓處於開發早期階段，而目前無迹象表明北韓今年會進行第7次核試，明年則隨時有可能。

航班追蹤網站RadarBox數據顯示，俄羅斯空軍一架伊爾62M專機周三（22日）中午從海參崴飛抵平壤順安國際機場，正值北韓成功發射萬里鏡1號之後。美國智庫蘭德公司首席研究員貝內特認為，專機接載的很可能是從事衞星研究的俄羅斯科學家。英國智庫國際戰略研究所估計，北韓或為提升衞星影像質素向俄方尋求幫助。

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