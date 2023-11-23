英韓建立全球戰略夥伴關係　加強安全及科技合作

南韓總統尹錫悅正國事訪問英國，周三（22日）在唐寧街與英國首相辛偉誠會面，雙方簽署《唐寧街協議》，建立「全球戰略夥伴關係」，加強兩國在防務、安全和科技的合作。

首相府發言人表示，辛偉誠在會談期間強調英國與南韓的安全密不可分，譴責北韓周二（21日）發射軍事偵察衞星，他與尹錫悅關切俄羅斯可能向北韓提供相關技術。二人同意英韓在全球事務有共同價值觀，在對中國、中東局勢及俄烏戰事方面看法一致。

發言人指，《唐寧街協議》重點是深化英韓在安全、科技、經貿、能源等領域合作。兩國將設立新的「2+2」外長防長對話機制，加強應對區域與全球挑戰，並透過雙邊演習增進兩國軍隊的協同行動能力。雙方同意進行聯合海上巡邏，打擊北韓海上走私活動。協議提到，台灣海峽和平穩定對國際社會的安全繁榮不可或缺，而東海與南海局勢嚴峻，英韓強烈反對任何單方面改變現狀的企圖，堅定擁護《聯合國海洋公約》等國際法列明的航行和飛行自由。科技及經貿方面，英韓建立新的半導體合作框架，並合作負責任地在軍事應用人工智能（AI）及其他新興科技。兩國亦會開始談判新的自由貿易協定。