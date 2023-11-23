向犯罪組織洩國家機密　皇家騎警前情報總監罪成

加拿大皇家騎警前情報總監奧蒂斯（Cameron Ortis）涉嫌向犯罪組織洩漏國家機密，陪審團周三（22日）裁定奧蒂斯違反《資訊安全法》等罪名成立，成為首名因該法被定罪的加拿大公民。法官即時撤銷奧蒂斯的保釋令，還押至明年1月初等候判刑，檢方要求判處他監禁20年。

案情指，皇家騎警調查發現加拿大手機零售公司Phantom Secure行政總裁拉莫斯（Vincent Ramos），為犯罪集團生產加密手機逃避警方追捕。檢方指控，奧蒂斯2015年在未獲授權下向拉莫斯和另外兩人洩漏機密情報，以及試圖向另一人洩密。陪審團認定，奧蒂斯3項違反《資訊安全法》、1項試圖違反《資訊安全法》、1項背信罪及1項未經授權使用電腦罪罪名成立。

奧蒂斯2019年在加拿大被捕，拉莫斯2018年在美國落網，翌年被判入獄9年。皇家騎警從拉莫斯的手提電腦發現證據，現年51歲的奧蒂斯否認全部指控，他在庭審上供稱，有盟國情報人員在2014年9月報告嚴重威脅，並指已建立在線加密服務Tutanota監控相關通訊，但要求奧蒂斯保密。奧蒂斯聲稱他隨後制訂計劃，以秘密材料引誘調查目標註冊加密服務，從而向盟國提供情報。