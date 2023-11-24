軍方將派1.5士兵　參與巴黎奧運保安

法國軍方周四（23日）表示，計劃派遣1.5萬名士兵參與明年巴黎奧運會的保安工作，當中近1萬兵力將部署在進行大多數奧運賽事的巴黎地區。

擔任巴黎警察局長軍事顧問的阿巴德將軍表示，巴黎東南部的一個公園將設立一個可容納5,000名士兵的臨時軍營，使部隊能靠近奧運場館駐守。此外，距巴黎1.5萬公里的大溪地也將派駐海軍艦艇，保護奧運會的衝浪比賽場地。

法國軍方還計劃部署收割者無人偵察機、空中預警機、戰鬥機、空中加油機和直升機，進行空中保安工作，這些飛機可以攜帶神槍手和使無人機失靈的設備。

阿巴德說，增派的1.5萬名士兵，將會與7,000名已經部署在交通樞紐和其他繁忙或敏感地點，進行反恐巡邏的士兵合作；而如果巴黎奧運會主辦方未能招募足夠的額外私人保安人員，軍方也可能被要求派遣更多部隊。軍方的奧運備戰工作包括進行演練，以提高應對奧運潛在危機的能力；阿巴德稱，在本月的軍演中，他和其他官員已測試了應對恐怖主義威脅、飛機失事、無人機襲擊、嚴重熱浪和化學品洩漏的能力。