攜女賀科學家　金正恩：射偵察衞星屬正當防衞

北韓周二（21日）成功發射該國首枚軍事偵察衞星，朝中社周五（24日）報道，領袖金正恩周四（23日）到訪國家航空航天技術總局勉勵科學家、技術人員和幹部，指出發射軍事衞星是光明正大地行使絕不能讓步的正當防衞權。同日，金正恩會見了非常設衛星發射籌備委員會成員，並與夫人李雪主和金主愛出席慶功晚宴。

金正恩與女兒金主愛一同到國家航空航天技術總局，祝賀和勉勵科學家。金正恩表示，北韓武裝力量要堅定維護國家安全環境和發展利益、人民安寧和幸福，而且要主動遏制和管控敵對勢力萬分危險的各種侵略可能性。對北韓武裝力量來說，擁有偵察衞星是行使絲毫不能讓步、時刻也不能停止的正當防衞權。

金正恩指，新型運載火箭千里馬1號騰空而起，預告北韓進入太空強國新時代，這是把隨時掌握敵軍軍事企圖和妄動的偵察衞星，打造成太空偵察兵和強而有力的瞄準鏡之大事件，劃時代地提升北韓的戰爭遏制力，讓北韓更加奮發圖強，向建立航空航天偵察能力的目標邁進。韓媒分析指，金正恩提及的目標可能是指進一步發射偵察衞星。

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