查理斯被指發死人財　用於翻新房地產牟利

英國《衞報》周四（23日）揭露，英王查理斯三世徵用領地蘭開斯特公國上亡故公民的遺產，並翻新房地產出租牟利。過去10年間獲得超過6,000萬英鎊（約5.8億港元）遺產中，僅15％按承諾用於慈善事業。蘭開斯特公國發言人引述查理斯重申，相關款項可用於保護公國的公共和歷史財產，包括修繕合資格建築。

蘭開斯特公國是蘭卡斯特公爵查理斯三世的領地及產業，根據起源於中世紀習俗，公國可徵收沒有立下遺囑或近親的領地公民遺產，視為無主財產（bona vacantia），毋須對外公開。公國長期對外宣稱，扣除成本後無主財產的收入將捐贈予慈善機構，惟公國2020年5月推出內部政策，允許款項用於資助翻新房地產。知情人士透露，公國內部將款項稱作「飛來橫財」（free money）和「賄賂基金」（slush fund）。

報道發現，蘭開斯特公國數十人的財產在去世後轉移到查理斯三世名下，惟部分人生前一直居住於破舊房屋。有去世者友人直言，把財產用於翻新房地產的做法惡心、令人震驚和不道德。蘭開斯特公國發言人強調，公國向慈善機構分配無主財產前，會將款項撥予逾期索償基金，供死者親屬對遺產索賠。而財產管理費和保護公共建築費用，將從遺產扣除。