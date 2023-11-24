三黨組聯合政府　副總理任期一分為二

新西蘭國會最大黨國家黨、行動黨和優先黨周五（24日）簽署協議組成聯合政府，是該國史上首次由三個政黨組閣。國家黨黨魁盧克森（Christopher Luxon）出任總理，副總理任期將一分為二，由優先黨黨魁彼得斯（Winston Peters）和行動黨黨魁西摩（David Seymour）依次出任。

三黨聯合聲明確認，財政部長將由國家黨副黨魁威利斯（Nicola Willis）出任，彼得斯另將兼任外交部長。被問及如何應對中國日益增長影響力，彼得斯期望以對等而尊重方式對待新西蘭。盧克森預告，新政府將修訂《新西蘭儲備銀行法》，使儲備銀行毋須再負責保障就業，只需繼續集中精力於保持低通脹。政府也將廢除前工黨政府推出的海上石油和天然氣勘探禁令。

盧克森強調，三黨已就反映其價值觀和政策、符合常識的計劃達成一致。各方希望進行變革，使新西蘭變得更美好，而聯合政府將把其實現。即將卸任的總理希普金斯（Chris Hipkins）批評，三黨優先考慮百萬富翁，同時削弱就業並拖低工資，將導致新西蘭更加兩極和分裂。