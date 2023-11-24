南韓擬立法禁食狗肉　業界以公民權利為擋箭牌

南韓國會日前預告修例，在3年內全面禁食狗肉，引發狗肉業界不滿。多名犬農和供應狗肉的餐廳東主在國會前集會抗議，要求國會撤回修計劃。大韓肉犬協會事務總長朱英峰周五（24日）指摘，修例侵犯公民食用狗肉權利，百分百是為選舉目的，更揚言一旦狗肉養殖場倒閉，將放生多達200萬隻食用犬至總統和農林畜產食品部部長官邸。

在首爾市郊經營狗肉養殖場的李姓犬農表示，自己入行已12年，修例來得太突然，若養殖場不得不關閉，他將無法謀生。出售狗肉菜餚的南姓餐廳東主認為，若民眾長期食用一類食物而國會試圖禁止，實際上是剝奪公民飲食自由。南韓農林畜產食品部統計指出，修例將影響約1,150間狗肉養殖場、34間屠宰場、219間流通企業和1,600多間餐廳。大韓肉犬協會則指，實際受影響養殖場和餐廳數量，幾乎比官方統計多一倍。

朱英峰周五出席網絡電視討論節目時承認，雖然南韓狗肉消費逐漸式微，但以法律禁止食用狗肉則屬不同問題。他重申：「即使只有10％甚至1％人，他們食用（狗肉）的基本權利都必須得到保護」。朱英峰指摘，在第一夫人金建熙表明希望禁食狗肉後，執政黨政客便紛紛表態支持。同場南韓動物自由聯合組織行政總裁趙熙京則認為，食用狗肉產業本身就是非法，必須考慮寵物狗為人類帶來情感效益遠超食用價值。

南韓執政黨國民力量政策委議長俞義東上周五（17日）在國會召開「禁食狗肉及改善動物醫療綜合對策民黨政協議會」，宣布政府和執政黨在今年內推進《禁食狗肉特別法》立例，由2027年起全面禁止飼養、屠宰、流通和銷售食用狗肉。考慮到業界停業需時，新例將設3年過渡寬限期，但業界須在法例頒布後立即向地方組織申報並提交落實計劃書。反對黨共同民主黨已表明支持修例，預計禁食狗肉法例將不受國會阻力。

朝鮮半島食用狗肉歷史可追溯至古代，民眾夏天食用以狗肉製成的「補身湯」消暑，認為可平衡一個人的「氣」或成為身體的重要能量，維持健康。時至今日，只有小部分長者仍保留食狗肉習慣。去年一項南韓民調顯示，近三分之二受訪者反對食狗肉，僅8％人稱過去一年有食狗肉，遠低於2015年的27％。南韓政府已於2011年取消狗肉節，並在舉行2018年平昌冬奧前關閉國內最大狗肉市場，首爾從2019年10月起全面禁止屠狗。