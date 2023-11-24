烏克蘭與捐贈國談判　冀升級24架F16戰機

軍事新聞網站「Defensemirror」周四（23日）報道，烏克蘭與捐贈國家談判，希望把荷蘭及丹麥援助的24架F16戰機升級。升級計劃包括換裝更新型的有源電子掃描陣列（AESA）雷達，集成各類最新導彈和導引炸彈。

烏克蘭希望F16安裝新型AN/APG-83雷達，提高目標探測距離，並可發射AGM158聯合空對地防區外導彈、AIM9X響尾蛇空對空導彈及AIM120D先進中程空對空導彈。烏克蘭最高議會議員烏斯季諾娃向《歐洲真理報》表示，烏克蘭國防部正與捐贈國談判，希望對方把轉讓的F16升級，配備最新的AESA雷達，否則轉讓的F16將與現役米格29戰機一樣，只配備可以掃描60公里目標的雷達對烏克蘭來說毫無意義。

烏斯季諾娃預料，F16最快明年春季季尾交付，具體時間取決於烏克蘭空軍機師訓練進度，大部分將在明年上半年完成所有訓練科目。理論上，機師受訓時間足夠讓部分F16完成升級。烏克蘭從歐洲國家接收的F16 Block 20 MLU，在2000年代初期曾根據中期延壽計劃升級，但不能滿足現時需要。