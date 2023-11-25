普京將簽署總統令　批准新版人工智能發展戰略

俄羅斯總統普京周五（24日）出席2023年國際人工智能與機器學習大會全體會議時表示，不應該允許西方在人工智能領域形成壟斷，將批准新版俄羅斯人工智能發展戰略。

新版文件將作出一系列重大修改，將目標和任務具體化，首先是擴大生成式人工智能和大型語言模型領域的基礎和應用研究。普京要求政府、人工智能聯盟和俄科學院制定機制，確保俄科學家能夠訪問俄羅斯現有和正在建造的超級計算機。對在人工智能領域從事科研和實踐活動的高校學生提供使用計算基礎設施的特殊優惠政策。普京表示，俄羅斯超級計算機的現有算力應當至少提高一個數量級，這對於生成式人工智能的進一步發展至關重要。

普京稱，必須大力培養人工智能領域的科研人才，特別是在人工智能教研領域領先的高校，明年要擴大該領域碩士研究生培養課程，並通過聯邦預算增加基礎人工智能課程大學生入學率。他同時提出，要考慮改變科研領域的融資結構，並撥付更多資金用於生成式人工智能和大型語言模型的研發。在此基礎上創造出與世界領先產品相比更具競爭力的突破性產品，並形成新的市場和服務。