85歲以婦獲釋　人質家屬感謝政府盡力救人

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周五（24日）根據臨時停火協議，向以色列移交首批人質，最年長獲釋者是85歲婦人阿達爾（Yaffa Adar），哈馬斯於10月7日突襲以色列時綁架她，一張可見她坐在哥爾夫球車上被全副武裝哈馬斯成員帶走的照片，是當日最為人所知的一幕。

一同獲釋的還包括多倫（Doron Katz-Asher）、其5歲女兒拉茨（Raz）和2歲女兒阿維夫（Aviv），多倫的丈夫阿舍（Yoni Asher）在妻女獲釋後向以媒表示：「如果你想知地獄之門是怎樣，這（妻女被綁架）就是。」他憶述最後一次與多倫對話是10月7日最上，她當時與拉茨、阿維夫、母親埃弗拉特（Efrat）和埃弗拉特的伴侶在一起，身處埃弗拉特寓所的密室，聽到有武裝分子入屋，外面有槍聲，而埃弗拉特的伴侶走出密室後遭武裝分子帶走。阿舍讓多倫躲藏在密室，當時還不知道原來有大批武裝分子潛入以色列。

數小時後，阿舍追蹤多倫的電話，發現位置在加薩地帶，阿舍父親找到一段影片可見多倫、拉茨、阿維夫和埃弗拉特被帶上一輛卡車擄到加薩。阿舍指多倫和埃弗拉特都有德國公民身份，他曾向德國總理紹爾茨求助，但後來得知埃弗拉特已被殺。阿舍形容這是一生的戰鬥，明白這是國際事件，感謝以色列政府和國防軍盡所能救人。