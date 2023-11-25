美德擬控制軍援　誘使烏克蘭主動與俄談判

德國《圖片報》周五（24日）報道，美國和德國正討論計劃有限度向烏克蘭供應武器，誘使烏克蘭自願與俄羅斯談判。若俄烏拒絕談，美德打算鞏固前線，變成一場無正式協議的「凍結戰事」，如同烏東停火的《明斯克協議》狀態。白宮反駁指，報道未準確反映美國政府立場，德國政府強調戰事目標由烏克蘭決定，只是有必要就會支持烏克蘭抗俄。

一名德國政府消息人士透露，美國白宮和德國總理府正在磋商，希望透過精準控制供應武器的數量和品質，確保烏克蘭處於戰略上良好的談判地位，同時不足以完全奪回俄羅斯佔領土地，從而展示俄烏戰事進入僵持之勢，讓就算沒有外部要求，烏克蘭總統澤連斯基都能自行得出結論，知道俄烏戰事不能繼續下去。他應自願向國民說明，烏克蘭只能與俄羅斯談判。

白宮國家安全委員會發言人沃森強調，美國總統拜登一直表明美國致力於繼續向烏克蘭提供所需一切，讓他們在戰場上取得成功。德國政府發言人指，德國堅定支持烏克蘭，俄烏戰事是捍衞主權和領土完整，以及攸關烏克蘭生存的問題，德國期間不斷與國際夥伴密切對話。

烏克蘭在剛過去的夏季反攻未能取得重大進展，導致盟友擔心戰事演變成消耗戰。歐盟早前承認無法在明年3月最後期限前，實現向烏克蘭提供100萬枚炮彈和導彈的目標。德國在野基督教民主聯盟黨安全政策專家、前陸軍上校基斯韋特爾（Roderich Kiesewetter）指摘，德國政府是刻意不向烏克蘭提供奪回領土所需的軍備，包括射程可達500公里的金牛座巡航導彈，只局限於防衞烏克蘭。

美國駐北約代表團日前公開表示，華府將繼續支持烏克蘭人，讓其準備好在談判時機成熟之際，處於盡可能最有利的談判地位，美國正重點為公正、持久和可持續的和平創造條件。雖然美國後來澄清，深信烏克蘭在奪回領土一役中能夠取勝，但已引起外界猜測，烏克蘭盟友在戰爭疲勞、經濟擔憂和軍事儲備枯竭的擔憂中，尋求俄烏停火。