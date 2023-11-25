瑜伽導師熱愛素食　寫書倡導善待動物

美國加州聖迭戈一名就讀新聞學專業女子在畢業後沒有從事相關工作，反而陰差陽錯地迷上瑜伽與素食生活。如今她已成為一名瑜伽導師，不僅在網上開設個人頻道教授素食烹飪，更創作出兩本兒童讀物，鼓勵孩子們善待動物。

卡斯特納（Kathleen Kastner）1993年從堪薩斯大學畢業，其後在一間醫療保健公司工作，期間她遇到專門研究人類潛力和身心醫學的印度裔美國籍醫生喬普拉（Deepak Chopra），並在對方影響下了解到東方哲學，其中尤其對業力法則感興趣。她與丈夫其後師從瑜伽導師米勒（Tim Miller），更為此特地從堪薩斯城搬到加州聖迭戈縣恩西尼塔斯市，目的是為了離導師更近。

基於自己養寵物貓的經驗，加上讀書期間練下的寫作才能，卡斯特納創作出兒童叢書《業力貓》（The Karma Cats，暫譯），如今叢書第二本即將在下月初正式發行，書中講述一隻勇敢小豬從農場逃出後，在業力貓的幫助下獨自生活，旨在教育孩子們將農場動物視為朋友而不是食物，並告訴孩子們待人以善的道理。

卡斯特納稱：「瑜伽幫助我成為素食主義者並看到所有生物的『神聖』，我喜歡向人們展示如何在不使用動物產品的情況下製作美味的純素食品，透過簡單的素食食譜可以改善他們的健康，拯救動物並幫助環境。」她又指，牛、豬、雞、火雞及羊都像貓和狗一樣富有愛與同情心，牠們也想要生存，應該受到善意和尊重。