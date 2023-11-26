中日外長會晤　願全面推進戰略互惠關係

中共中央政治局委員、外交部長王毅上周六（25日）在南韓釜山出席中日韓外長會期間會見日本外相上川陽子。王毅稱，雙方重申恪守中日四個政治文件的各項原則，重新確認全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

王毅強調，重建戰略互惠關係，一要樹立正確相互認知，明確雙方互不構成威脅、互為合作夥伴，各自堅持和平發展。二要尊重彼此正當關切；日方應在台灣問題上信守承諾，切實恪守一個中國原則，不得干涉中國內政；福島核污染水排海事關海洋安全和民眾健康，中方反對日方的不負責任做法。三要加強互利合作，共同抵制逆全球化和保護主義，切實維護產供鏈穩定暢通。

上川陽子表示，兩國領導人在三藩市達成重要共識，確認戰略互惠關係定位，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的日中關係，同意加強互利合作、共同應對氣候變化等全球性問題。她表示日方願同中方緊密協調，加強對話溝通，不斷積累積極因素，推動日中關係沿兩國領導人指明的方向向前發展。她強調日方在台灣問題上的立場沒有變化，願本着建設性態度，通過對話尋找解決核廢水排海問題的適當途徑。