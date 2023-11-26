捲徵用遺產爭議　英王過億英鎊撥道德基金

英王查理斯三世捲入徵用領地亡故公民遺產牟利爭議後，英國《衞報》上周六（25日）報道，蘭開斯特公國發言人宣布改變政策，將公國超過1億英鎊（約9.8億港元）款項轉移至道德投資基金，預計本財政年度結束前完成。但公國表明，無意改變徵用遺產的歷史慣例或款項使用方式。

報道日前揭露，蘭開斯特公國徵收沒有立下遺囑或近親的領地公民遺產，視為無主財產（bona vacantia）。公國宣稱無主財產的收入將捐贈予慈善機構，惟內部政策允許資助翻新房地產。兩間慈善機構利用無主財產建立大型捐贈基金，惟投資組合未強制於道德、社會或環境（ESG）領域，公國更拒絕透露投資領域是否涉及石油或天然氣、煙草、武器或礦業公司。

蘭開斯特和弗利特伍德議員史密斯（Cat Smith）直言，徵用遺產做法是中世紀遺留陳舊觀念，她將尋求建議，幫助選民權利走出封建時代。大曼徹斯特地區市長伯納姆（Andy Burnham）認為，皇室最起碼應向領地公民展示透明度和責任感，公民應對如何使用收益有發言權。伯納姆呼籲政府和蘭開斯特公國展開公眾諮詢，制訂新安排以獲更多公眾同意。