調查：青年頭號死因　為自殺等傷害行為

南韓疾病管理廳近日發布《2023年傷害發生情況》報告，當中一項調查結果顯示，去年每兩名青年死者中有一人因事故或自殺等造成的「傷害」而去世。

疾管廳對23間醫院急診室傷害患者作深入調查的結果顯示，去年急診室傷害患者較2019年減少30.3%，為193,384人。分析認為，這是受到了新冠疫情爆發後人們外出活動有所減少的影響。同期每10萬人中因傷害死亡的人數（死亡率）為52.1人，佔死亡總人數（727.6人）的7.2%。該數值低於癌症（22.4%）和心臟病（9%），與肺炎（7.2%）持平。但值得注意的是，在15至44歲年齡段中，傷害為最大的死因。

從傷害的種類來看，每10萬人中因傷害死亡的人員中有一半（25.2人）是「故意自殘（包括自殺）」，死亡人數高於交通事故（6.8人）和墜落跌傷（5.3人）。而跌傷患者大部分為高齡人群，近半發生在家中。

疾管廳表示，傷害導致年輕人口死亡率和殘疾率上升，對社會造成巨大經濟負擔。由於絕大多數傷害可以提前預防，今後有必要找出潛在危險因素和高危人群，制訂相應的預防策略。