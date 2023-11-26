英媒批中俄北極合作　華使館斥冷戰思維

近日英媒《金融時報》刊發學者評論文章，批評中國與俄羅斯在北極開展的國際合作，形成反西方戰線。中國駐英國大使館上周六（25日）表示已致函該報，予以嚴正駁斥。中方要求該報秉持客觀、公正、專業的新聞報道原則，摒棄冷戰思維、零和博弈理念和意識形態偏見，不為歪曲抹黑言論提供傳播平台。

中國駐英國大使館在上周三（22日）刊登於英媒的信函中表示，有關學者在名為《俄羅斯和中國正在北極開闢一條新的反西方戰線》的文章中，將上月發生的波羅的海天然氣管道受損這一個別事件，以「猜測」為依據牽強附會地與北約安全穩定相聯繫，污衊中國在北極開展的國際合作，渲染炒作所謂「中國威脅論」，挑唆大國陣營對抗，充斥冷戰思維與意識形態偏見，嚴重誤導受眾，展現作者的傲慢與淺薄。中方對此堅決反對。

信函指出，中國尊重北極國家在北極地區的主權、主權權利和管轄權，相關方面也應尊重北極域外國家依法在北極開展活動的權利和自由，尊重國際社會在北極的整體利益。中方稱，波羅的海天然氣管道受損是一宗不幸的海上事故，中方主管部門就調查與有關國家保持着順暢溝通，並將繼續依據國際法提供必要協助，但在案件真相查明前就臆測甚至挑唆大國關係，顯然別有用心。