女子創網站　教育民眾化石處理方式

普通民眾在發現化石或文物時往往不知所措，若處理不當甚至會誤墮法網。澳洲新南威爾士省一名修讀考古學和古生物學的女子因此成立一個網站，希望教育盡可能多的民眾，在發現珍貴的自然或土著歷史時應該怎麼做。

赫斯特（Sally Hurst）自小在農場長大，由於對恐龍情有獨鍾，於是前往新省麥夸里大學就讀古生物學，同時也在該校完成古埃及考古學學士學位。儘管學識淵博，如何處理化石的問題仍時常困擾她。她稱，農民、叢林健行者或建築工人遇到史前的東西並不罕見，如果連她這樣的專業人士都不知道如何處理，那麽很多公眾更不知道。

自2021年以來，已有數十人聯繫赫斯特詢問相關發現，其中包括當了16年考古學家的伯奇（Jen Burch），她在挖掘原住民文物時發現一塊奇怪小岩石，但因為牽涉古生物學領域，於是在赫斯特的轉介下，聯繫麥夸里大學古生物學系教授解惑，最終發現小岩石是志留紀至泥盆紀時期的海百合莖。

面對民眾時常誤認石頭為化石，赫斯特仍然希望人們可以繼續對發現提出疑問。她如今還會前往新省和澳洲首都特區的學校宣傳自己的工作。她稱：「讓公眾參與其中是非常令人興奮的，因為他們通常和我們一樣興奮。」