紐政府將撤新世代禁煙令　確保減稅資金

新西蘭政府去年立法，永久禁止向2009年1月1日或之後出生人士出售香煙或煙草產品，引起全球關注。惟日前上台的右翼執政聯盟旋即宣布計劃廢除上述禁令，以確保減稅資金充足。總理盧克森強調，將繼續透過教育和其他政策降低吸煙率。公共衞生專家警告，廢除禁令可能導致每年多5,000人喪生。

新任財政部長、國家黨副黨魁威利斯（Nicola Willis）上周六（25日）解釋，執政聯盟在組閣談判減稅政策時，新西蘭第一黨拒絕讓外國買家重返房地產市場增加稅收。在執政聯盟第一黨和行動黨堅持下，國家黨最終同意廢除煙草禁令，作為組成執政聯盟協議一部分。威利斯指出，煙草禁令影響政府帳目多達10億美元（約78億港元）。

煙草禁令原定明年7月起實施，威利斯預計國會在明年3月前通過廢除相關法律。盧克森指出，廢除禁令將防止形成地下煙草市場，同時避免售賣煙草的商店成為犯罪目標。非政府組織新西蘭健康聯盟（Health Coalition Aotearoa）主席特莫倫加（Lisa Te Morenga）批評，廢除禁令將以人民生命為代價，提高煙草業利潤。